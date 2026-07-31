Tesla und SpaceX stehen wieder im Zentrum der Spekulation. Auslöser war ein Bericht, wonach Tesla eine Abspaltung oder einen Verkauf des China-Geschäfts prüfen könnte, um den Weg für eine mögliche Fusion mit SpaceX freizumachen. Elon Musk dementierte die Meldung umgehend auf X und bezeichnete sie als "Absurdly fake news".• Musk weist Spekulationen über einen Verkauf des Tesla-China-Geschäfts zurück.• Eine mögliche Tesla-SpaceX-Fusion bleibt hochspekulativ.• Für Anleger zählt nicht das Gerücht, sondern ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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