Ungeachtet der geopolitischen Krisenherde könnte die überwiegend positiv aufgenommene Berichtssaison der DAX-Konzern auch in der neuen Woche Rückenwind verleihen. Sinkende Ölpreise und starke Quartalszahlen der Tech-Riesen haben zuletzt das Vertrauen der Anleger in die hohen Investitionen in Künstliche Intelligenz gestärkt.Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex gut zwei Stunden vor Xetra-Handelsbeginn ein Prozent höher auf 25.895 Punkten und damit nur wenige Zähler unter dem bisherigen Rekordstand ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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