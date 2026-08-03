Die Commerzbank-Aktie beendete den Freitag mit einem Plus von +0,9% bei 37,67 €. Damit liegt sie rund -3,9% unter dem 52-Wochen-Hoch von 39,18 €. Im Übernahmekampf mit UniCredit sucht Vorstandschefin Bettina Orlopp inzwischen den Dialog. Gleichzeitig wird eine Sperrminorität des Bundes diskutiert. Kann das die Italiener noch aufhalten? Orlopp sucht den Dialog mit UniCredit Der Ton verändert sich. Orlopp erklärte in einer internen Mitteilung, dass ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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