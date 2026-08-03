FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für ING von 31 auf 34 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Benjamin Goy attestierte der niederländischen Bank in einer am Montag vorliegenden Studie ein starkes zweites Quartal. Er berichtete im Nachgang von einem Investorentreffen, auf dem sich die Debatte in einem wettbewerbsintensiven Marktumfeld um Großkunden, Kredite und Einlagen gedreht habe. Die Aktie werde auf einem attraktiven Niveau gehandelt./rob/tih/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.08.2026 / 08:15 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: NL0011821202
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