NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für ING von 31,30 auf 33,10 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Delphine Lee erhöhte in einer am Montag vorliegenden Studie ihre Gewinnschätzung je Aktie für die niederländische Bank wegen einer stärkeren Entwicklung der Kernerträge. Sie bleibt positiv gestimmt für die Aktien, deren Kurs die Wachstumsstory noch nicht vollständig widerspiegele./rob/tih/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.08.2026 / 18:40 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.08.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: NL0011821202
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.08.2026 / 18:40 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.08.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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