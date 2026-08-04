The following instruments on XETRA do have their first trading 04.08.2026
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 04.08.2026
Aktien
1 US0463531089 AstraZeneca PLC ADR
2 AU0000178071 Hamelin Gold Ltd.
3 US00808Y7031 Aethlon Medical Inc.
4 CA5319651017 Lightning Resource Corp.
5 CA7857138845 Sable Resources Ltd.
6 CA80928K1066 Scotia Metals Corp.
Anleihen/ETF
1 USU5876JBXXX Mercedes-Benz Finance North America LLC
2 US00775VAXXX Aegon Funding Company LLC
3 XS3458329XXX Aktor SA
4 XS3440076XXX Iceland Bondco PLC
5 XS3440077XXX Iceland Bondco PLC
6 US29444UBXXX Equinix Inc.
7 US29444UBXXX Equinix Inc.
8 US15189TBXXX CenterPoint Energy Inc.
9 US29390XAXXX Equinix Europe 2 Financing Co. LLC
10 US29444UBXXX Equinix Inc.
11 US210518EXXX Consumers Energy Co.
12 DE000HEL0XXX Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
13 DE000A423XXX BIT Global Technology Leaders UCITS ETF
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 04.08.2026
Aktien
1 US0463531089 AstraZeneca PLC ADR
2 AU0000178071 Hamelin Gold Ltd.
3 US00808Y7031 Aethlon Medical Inc.
4 CA5319651017 Lightning Resource Corp.
5 CA7857138845 Sable Resources Ltd.
6 CA80928K1066 Scotia Metals Corp.
Anleihen/ETF
1 USU5876JBXXX Mercedes-Benz Finance North America LLC
2 US00775VAXXX Aegon Funding Company LLC
3 XS3458329XXX Aktor SA
4 XS3440076XXX Iceland Bondco PLC
5 XS3440077XXX Iceland Bondco PLC
6 US29444UBXXX Equinix Inc.
7 US29444UBXXX Equinix Inc.
8 US15189TBXXX CenterPoint Energy Inc.
9 US29390XAXXX Equinix Europe 2 Financing Co. LLC
10 US29444UBXXX Equinix Inc.
11 US210518EXXX Consumers Energy Co.
12 DE000HEL0XXX Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
13 DE000A423XXX BIT Global Technology Leaders UCITS ETF
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