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04.08.26 | 10:10
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Ethische Rendite
04.08.2026 09:06 Uhr
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Thyssenkrupp / TK Accelis: Für 20 Aktien gibt es eine Aktie umsonst

Für 20 Aktien gibt es eine Aktie umsonst

Seit 2024 finde ich die Thyssenkrupp Aktie höchst interessant und habe sie mehrfach im Blog besprochen. Damals stand die Aktie im Bereich 3,50 Euro bis 4,50 Euro - heute sind es rund 12 Euro.

Und nicht nur das: Es gab 2025 Gratisaktien. Für jeweils 20 Thyssenkrupp Aktien gab es eine Aktie der Marinetochter TKMS kostenlos...


...hinzu, ins Depot eingebucht (sogenannter "spinoff"). Und die TKMS-Aktie steht aktuell bei rund 85 Euro.

Meine Rechnung:

• Wer damals 20 Aktien für 3,50 bis 4,50 Euro kaufte, hat eine TKMS Aktie im Wert von aktuell ca. 85 Euro gratis dazu erhalten.
• Und die Thyssenkrupp Aktien stehen nun bei rund 12 Euro.
• Und, fast vergessen: 2024, 2025 und 2026 gab es auch noch jeweils 0,15 Euro Dividende je Aktie.
• Wohl dem, der bzw. die seit 2024 die Thyssenkrupp Aktie ebenfalls im Depot hat!Und die Erfolgs-Geschichte könnte noch nicht zu Ende sein.

Denn in wenigen Tagen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...

© 2026 Ethische Rendite
Achtung, Korrektur!
Die Börsen laufen heiß. Trotz geopolitischer Krisen und steigender Zinsen klettern viele Indizes weiter Richtung Allzeithoch. Doch unter der Oberfläche zeigen sich erste Risse: Der Abverkauf bei Halbleiter-, KI- und Space-Aktien macht deutlich, wie schnell sich die Stimmung drehen kann.

Besonders gefährlich ist die aktuelle Gemengelage aus schwacher Saisonalität, dünner Liquidität in den Sommermonaten und historisch hohen Bewertungen. Selbst vermeintlich sichere Blue Chips sind inzwischen teuer bewertet und damit anfällig für Korrekturen. Gleichzeitig liefern technische Indikatoren erste Warnsignale. So werden viele Rekordstände nicht mehr bestätigt.

Für Anleger steigen die Risiken spürbar. Wer jetzt nicht genauer hinschaut, läuft Gefahr, auf dem falschen Fuß erwischt zu werden.

In unserem aktuellen Spezialreport zeigen wir fünf Aktien, bei denen die Abwärtsrisiken besonders hoch sind – und wo sich Gewinnmitnahmen oder sogar Short-Strategien anbieten könnten.

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