Luxemburg, 27. April 2022 - Digitale Assets, Kryptowährungen und Blockchain-Technologie werden immer mehr zu einem wichtigen Teil der Investmentwelt. Die Regulierung spielt hierbei eine große Rolle. Dabei gibt es staatlicherseits zwei Vorgehensweisen: pragmatisch und schnell oder bürokratisch und langsam. Luxemburg hat sich für den pragmatischen Weg entschieden - und führt so die Tokenisierung in der EU an. Das Luxemburger Vorgehen lässt sich auf einen recht einfachen Nenner bringen: Für Token gilt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...