Der Allianz-Kurs wird am 03.10.2022, 09:02 Uhr an der Heimatbörse Xetra mit 159.91 EUR festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Mehrspartenversicherung". Diese Aktie haben wir in 8 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung. 1. Branchenvergleich Aktienkurs: Allianz erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -11,1 Prozent. ...

