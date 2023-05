The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 05.05.2023.

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 05.05.2023

.

ISIN Name

CA01590A1012 ALKALINE FUEL CELL POWER

CA09238B3083 BLACKHAWK GROWTH CORP.

IL0011747214 KB RECYC.INDUS.LTD CD-,01

SE0010270793 GOODBYE KANSAS GROUP AB

XS1404980846 RAC BOND CO 16/46MTN REGS

