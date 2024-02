The following instruments on XETRA do have their first trading 29.02.2024Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 29.02.2024Aktien1 AU0000319733 Metals Acquisition Ltd. CDIS2 DE000A3CQ5L6 Staige One AG3 JP3616600007 Toyo Corp.4 SE0021627353 Goodbye Kansas Group ABAnleihen1 EU000A3LVAL6 European Investment Bank (EIB)2 XS2776793965 Kraft Heinz Foods Co.3 XS2776890902 A.P.Moeller-Maersk A/S4 US02005NBU37 Ally Financial Inc.5 US02005NBS80 Ally Financial Inc.6 US78355HKZ19 Ryder System Inc.7 US78355HLA58 Ryder System Inc.8 SK4000024865 Slowakische Republik9 XS2776889995 Honeywell International Inc.10 XS2749764382 DIB Sukuk Ltd.11 US26443TAE64 Duke Energy Indiana LLC12 EU000A3K4ES4 Europäische Union13 XS2776890068 Honeywell International Inc.14 US40428HA448 HSBC USA Inc.15 XS2777443768 SUCI Second Investment Co.16 XS2774411016 TSB Bank PLC17 US960386AR16 Westinghouse Air Brake Technologies Corp.18 US970648AN13 Willis North America Inc.19 CH1331113469 UBS Switzerland AG20 XS2776891207 A.P.Moeller-Maersk A/S21 FR001400OHF4 Frankreich, Republik22 DE000SHFM923 Schleswig-Holstein, Land23 CH1331113477 Thermo Fisher Scientific Inc.24 CH1331113485 Thermo Fisher Scientific Inc.