Der weltweite Marktführer bei Lösungen für geschlossene Systeme, FEELM, kooperiert mit der führenden Vaping-Marke RELX, um das erste Recyclingprogramm der britischen Vape-Industrie für Einweggeräte einzuführen, das die gesamte Lieferkette abdeckt.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230522005355/de/

FEELM Cooperates with RELX for the first industrial whole chain recycling scheme