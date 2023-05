Als einzige Anwendung auf dem Markt optimiert Earnings Lifecycle die Planung, Durchführung und Wirkung der quartalsweisen Offenlegungen für IROs

Q4 Inc. (TSX: QFOR) ("Q4" oder "Unternehmen"), die führende Plattform für den Zugang zu Kapitalmärkten, wird eine neue Anwendung auf der Q4-Plattform bereitstellen, um den gesamten Prozess der Gewinnermittlung über einen einzigen, einheitlichen Workflow zu verwalten: Earnings Lifecycle. Die verbesserte Transparenz in jeder Phase der Gewinnermittlung durch einen Plan mit Anleitung schafft einen kohärenten Kommunikationsansatz und erhöht letztlich den Wert für IR-Teams während ihres kritischen Ertrags-Workflows.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230523005180/de/

Q4 Earnings Lifecycle Secure, Timely, and Streamlined Earnings Workflow (Graphic: Business Wire)

Earnings Lifecycle hilft Investor Relations Officers ("IROs") dabei, zeitlich abgestimmte und präzise gewinnbezogene Website-Aktualisierungen in einer cybersicheren Umgebung vorzunehmen. Dank dieser einzigartigen Sicherheit können IROs ohne Sicherheitsbedenken Dokumente hochladen, in der Vorschau öffnen und schließlich veröffentlichen. Von Website-Inhalten über das Timing der Pressemitteilungen bis hin zur Bekanntgabe aller wichtigen Meilensteine zum richtigen Zeitpunkt können IROs ihre Ertragssituation mit der sichersten und transparentesten Kommunikationsstrategie vereinfachen und zentralisieren. In den kommenden Quartalen wird diese neue Anwendung den Kunden zur Verfügung gestellt und kontinuierlich verbessert.

"Q4 hat den Ertrags-Lebenszyklus durch einen einzigen, zentralisierten Workflow neu definiert, um sich an den engen Ertragszeitplan unserer Kunden anzupassen", berichtet Darrell Heaps, Gründer und CEO von Q4. "Unser extrem sicheres Nutzererlebnis bewahrt die Vertraulichkeit der wichtigen Informationen, die auf den Websites veröffentlicht werden, und ermöglicht eine präzise und zeitlich abgestimmte Verwaltung aller Phasen der Gewinnermittlung einschließlich einer detaillierten Berichterstattung -, um so die Daten zu nutzen und das Engagement der Anleger zu erhöhen."

CIBC Technology Innovation Conference 11.0

Q4 wird am 24. Mai bei der CIBC Technology Innovation Conference in Toronto vor Ort sein. Ergänzend zu den individuellen Investorengesprächen wird Darrell Heaps, Chief Executive Officer, am 24. Mai um 10.30 Uhr ET auf der Konferenz einen Vortrag halten. Im Anschluss wird eine Kopie der Präsentation auf der Investor-Website von Q4 unter https://investors.q4inc.com/ abrufbar sein.

Über Q4 Inc.

Q4 Inc. (TSX: QFOR) ("Q4" oder "Unternehmen") ist eine führende Kapitalmarkt-Zugangsplattform, die die Art und Weise verändert, wie börsennotierte Unternehmen, Investoren und Investmentbanken Entscheidungen treffen, um sich effizient zu vernetzen, zu kommunizieren und zusammenzuarbeiten.

Die Q4-Plattform erleichtert die Interaktion auf den Kapitalmärkten mithilfe von Produkten für die IR-Website, Lösungen für virtuelle Veranstaltungen, Engagement Analytics, Investor Relations CRM, Aktionärs- und Marktanalysen sowie Überwachungs- und ESG-Tools. Die Q4-Plattform ist die einzige ganzheitliche Kapitalmarktplattform, die digital Kontakte fördert, Auswirkungen analysiert und auf das richtige Engagement abzielt, damit börsennotierte Unternehmen schneller und intelligenter arbeiten können.

Das Unternehmen ist ein verlässlicher Partner für über 2.650 börsennotierte Unternehmen weltweit, darunter einige der renommiertesten Markenunternehmen der Welt. Bei Q4 wird eine preisgekrönte Unternehmenskultur gepflegt, in der die Mitarbeitenden gefördert werden und sich weiterentwickeln können.

Q4 hat seinen Hauptsitz in Toronto und unterhält Niederlassungen in New York und London. Nähere Informationen unter www.q4inc.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230523005180/de/

Contacts:

Investorenkontakt:

Edward Miller

Director, Investor Relations

(437) 291-1554

ir@q4inc.com

Medienkontakt:

Heather Noll

Corporate Communications Manager

media@q4inc.com