Die Vertex Super Factory in Yiwu wurde nach einem strengen Bewertungsprozess als Zero Carbon Factory ausgezeichnet. Laut Trina Solar handelt es sich um die erste Fertigungsstätte in der PV-Branche, die diese Zertifizierung erhalten hat. Trina Solar, ein Anbieter von Photovoltaik und Smart-Energy-Systemen, hat die Zertifizierung seiner Produktionsstätte in Yiwu als emissionsneutrale Fabrik bekannt gegeben. Der Standort ist laut Unternehmen die erste Fertigungsstätte in der PV-Branche, der von einer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...