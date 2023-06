The following instruments on XETRA do have their first trading 02.06.2023Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 02.06.2023Aktien1 AT0000A33L58 BKS Bank AG EM.20232 CH1242303498 Oculis Holding AG3 ZAE000156253 Curro Holdings Ltd.4 ZAE000272522 Southern Sun Ltd.5 CNE100005MM4 Sunshine Insurance Group Co. Ltd.6 GB00BRJTP124 Fox Marble Holdings PLC7 FR001400HDX0 Neovacs8 US69833W3051 Panbela Therapeutics Inc.9 US89689F4046 Troika Media Group Inc.10 US92337C2035 Verastem Inc.Anleihen/ETF1 US00206RMT67 AT & T Inc.2 FR001400IDW0 Société Générale S.A.3 XS2590758822 AT & T Inc.4 FR001400IBM5 Bouygues S.A.5 DE000DD5A3K0 DZ BANK AG6 DE000DD5A3J2 DZ BANK AG7 DE000DD5A3F0 DZ BANK AG8 DE000DD5A3E3 DZ BANK AG9 DE000DD5A3D5 DZ BANK AG10 DE000DD5A3C7 DZ BANK AG11 DE000DD5A3H6 DZ BANK AG12 DE000DD5A3G8 DZ BANK AG13 DE000NRW0N67 Nordrhein-Westfalen, Land14 FR001400ICR2 Arkéa Home Loans SFH S.A.15 XS2633136317 Coöperatieve Rabobank U.A.16 USY3422VCY21 Hong Kong Special Administrative Region17 HK0000929684 Hong Kong Special Administrative Region18 HK0000929676 Hong Kong Special Administrative Region19 ES0344251014 Ibercaja Banco S.A.U.20 XS2633135699 Inter-American Investment Corp. - IICUSA21 DE000A351R85 Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB)22 XS2613666739 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.23 US75968NAE13 RenaissanceRe Holdings Ltd.24 FR001400IDY6 Société Générale S.A.25 XS2629026845 The Export-Import Bank of Korea26 XS2632653510 The Export-Import Bank of Korea27 USC8888MBN77 The Toronto-Dominion Bank28 LU1407888137 Amundi US Treasury Bond 7-10Y UCITS ETF EUR Hedged Acc