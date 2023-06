Immer mehr Kunden von Rimini Street profitieren von dem bewährten, einzigartigen Modell professioneller Dienstleistungen, erfahreneren Talenten und pünktlicher Bereitstellung besserer Ergebnisse

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), ein globaler Anbieter von End-to-End-Support, -Produkten und -Dienstleistungen für Unternehmenssoftware, der führende Drittanbieter für Oracle- und SAP-Software und ein Salesforce- und AWS-Partner, erfährt weiterhin eine wachsende Kundennachfrage und Lob für seine professionellen und beratenden Dienstleistungen von Rimini Consult. Rimini Consult unterstützt seine Kunden bei der Erfüllung und Beschleunigung ihrer Geschäftsanforderungen mit maßgeschneiderten, anbieterunabhängigen, projektbasierten Dienstleistungen.

Besseres Modell

CIOs und IT-Führungskräfte sehen sich heute mit einer ständig wachsenden Komplexität bei der Pflege, Orchestrierung und strategischen Planung einer robusten IT-Landschaft konfrontiert, um die zukünftigen Anforderungen des Unternehmens zu erfüllen. Konkurrierende Faktoren wie Interoperabilität, Cybersicherheit, Personal- und Fachkräftemangel und ein begrenztes Budget, um nur einige zu nennen, schaffen zusätzliche Herausforderungen.

Um diese neuen Herausforderungen zu meistern, ist ein anderes Modell für professionelle Dienstleistungen erforderlich.

Modell, Team und Prozesse von Rimini Consult sind auf die spezifischen Projektbedürfnisse des Kunden zugeschnitten und basieren nicht auf einem Standardauftragsmodell, wie es von vielen anderen professionellen Dienstleistungsunternehmen verwendet wird. Die am besten geeigneten und erfahrensten Teammitglieder werden aus einer breiten Palette von Experten ausgewählt.

"Andere Anbieter bieten oft nur ein begrenztes Spektrum an Lösungen an oder konzentrieren sich auf den Verkauf zusätzlicher Dienstleistungen, die den Kunden auf einen Weg führen, der mehr Investitionen erfordert, als für die Erzielung von Geschäftsergebnissen notwendig ist", so Bill Carslay, Senior-Vizepräsident von Rimini Street und Geschäftsführer von Rimini Consult. "Rimini Consult verfolgt einen ganzheitlichen Ansatz, um die Bedürfnisse der Kunden zu erfüllen, indem es ein Minimum an Arbeit zu fairen Kosten leistet, um maximale Ergebnisse für den Kunden zu erzielen."

Bessere und spezialisiertere Dienstleistungen von Experten

Das Angebot an professionellen Dienstleistungen von Rimini Consult umfasst ein breites Spektrum an Lösungen, die die IT-Abteilung in die Lage versetzen, als wertvoller Partner für das Unternehmen zu fungieren und durch den Einsatz von Technologie mehr Leistungsfähigkeit, Schnelligkeit und Skalierbarkeit für das Unternehmen zu erreichen.

Ganz gleich, ob Kunden eine Kombination aus Oracle, SAP, IBM, Microsoft, Salesforce, kommerziellen Datenbanken, Open-Source-Datenbanken oder anderer Unternehmenssoftware verwenden, Rimini Street verfügt über die spezialisierten Expertendienste, die Kunden benötigen:

Roadmap und Strategie

Analyse, Empfehlung und Entwicklung einer Unternehmenssoftware-Strategie und einer Roadmap, die mit einem Smart Path maßgeschneidert ist, um die auf die Bedürfnisse eines Unternehmens abgestimmten Geschäftsziele zu erreichen

Technologiebewertungen

Vertiefen Sie sich in ein bestimmtes Thema oder einen Problembereich, um die Ursache von Problemen oder Herausforderungen zu verstehen und einen Weg nach vorn zu finden.

Personal- und Kompetenzerweiterung

Resourcing-Modelle, die die Nachfrage in Spitzenzeiten mit einer breiten Palette professioneller IT-Dienstleistungen abdecken

Maßgeschneiderte/kundenspezifische Projekte

Entwurf und Implementierung von Nischenprojekten/Anpassungen, um neue oder geänderte Funktionen bereitzustellen, ohne dass Softwareversionen/Produkte aktualisiert oder migriert werden müssen

Interoperabilität und Integration

Prozessanalysen und Lösungen, die die Technologie zukunftssicher machen, die Interoperabilität gewährleisten und ein kompatibles ERP ermöglichen

Sicherheitsstrategie und Härten

Bewerten, entwerfen und implementieren Sie eine bessere, ganzheitliche Sicherheitsstrategie und Roadmap

Observability und Überwachung

Integritätsprüfungen und Implementierung von Überwachungslösungen zur Identifizierung potenzieller Risiken

Cloud- und Datenmigrationen

Verlagerung von ERP-Anwendungen und Datenbanken in Cloud- und Open-Source-Datenbankumgebungen bei gleichzeitiger Reduzierung der Optimierungszeit

Bessere Menschen

Rimini Consult stützt sich auf die tausendjährige Erfahrung von Hunderten von außergewöhnlichen, fachkundigen Ingenieuren mit umfassender Erfahrung im Bereich Unternehmenssoftware und Technologie.

Den Kunden werden hochqualifizierte Spezialisten zugewiesen, die für die besonderen Anforderungen jedes einzelnen Kundenauftrags ausgewählt werden. Jeder Experte von Rimini Consult verfügt über die nötige Erfahrung und die erforderlichen Zertifizierungen, um die gewünschten Ergebnisse zu erzielen.

Bessere Ergebnisse

Im Gegensatz zu Softwareanbietern und anderen Dienstleistern, die vorgefasste Meinungen über das, was sie verkaufen wollen, mitbringen, konzentriert sich Rimini Consult auf die Erreichung der Geschäftsziele mit einem agilen Ansatz, berücksichtigt die einzigartige, maßgeschneiderte IT-Umgebung jedes Kunden und betrachtet jede Lösung aus mehreren Blickwinkeln, die nicht an ein bestimmtes Produkt oder eine Softwareversion gebunden sind.

"Wir wissen, wie wichtig es ist, den richtigen Weg zum Erfolg zu finden, den Rimini Smart Path, denn jede Stunde, jeder Tag zählt für die Fähigkeit des Kunden, strategische Projekte abzuschließen und mutig zu innovieren", erklärt Carslay. "Wir entwerfen sowohl für schnelle als auch für langfristige Erfolge und positive Auswirkungen, die einen echten Mehrwert schaffen."

Rimini Street hat bereits mehr als 5.100 Kunden weltweit mit "außergewöhnlichen Technologielösungen durch außergewöhnliche Talente" beliefert und kann auf eine beeindruckende Liste von Erfolgsgeschichten verweisen, die das breite Spektrum der Fähigkeiten von Rimini Consult zeigen.

Zu den jüngsten erfolgreichen Projektbeispielen von Rimini Consult gehören:

Systemaufteilung: Unterstützung einer weltweit anerkannten Marke bei der Aufspaltung ihres Unternehmens in mehrere separate Einheiten, die alle SAP-Software als Kernsystem beibehalten.

Systemkonsolidierung: Unterstützung bei einem großen ERP-Konsolidierungsprojekt, bei dem mehrere Organisationen mit jeweils eigenen, angepassten Oracle E-Business Suite-Instanzen zu einer einzigen E-Business Suite-Instanz zusammengeführt wurden.

Diagnostik und Lösung komplexer Probleme: University of Technology Sydney (UTS), Australiens führende Hochschuleinrichtung, wandte sich an Rimini Consult, um ihr schleppendes Berichtssystem zu analysieren und zu beheben, das für die Übermittlung der relevanten Daten ihrer 40.000 Studenten an die Regierung verantwortlich ist, um weiterhin Milliarden von Dollar an Fördermitteln zu erhalten. "In weniger als 20 Tagen Arbeit konnte Rimini Street die Zeit für die Datenberichterstattung von 30 Stunden auf weniger als zwei Minuten reduzieren", so Robert Laws, Application Enterprise Support Manager bei UTS. "Dies sparte UTS eine unglaubliche Menge an Talentressourcen und Zeit ihre SLAs sind unglaublich, ebenso wie die Genauigkeit ihrer Lösung."

Diese transformativen Projekte stellen einen erheblichen langfristigen Wert für die Kunden dar. Die Fähigkeit von Rimini Street, pünktliche, präzise und äußerst wertvolle professionelle Dienstleistungen zu erbringen, bildet die Grundlage für erfolgreiche Kundenergebnisse.

Entdecken Sie das gesamte Rimini Street-Portfolio mit extrem reaktionsschnellen, zuverlässigen und bewährten Support-, Managed Services-, Sicherheits-, Integrations-, Observability- Professional Services- und Rimini ONE End-to-End-Outsourcing-Lösungen für SAP-, Oracle- und Salesforce-Anwendungen zur Unterstützung von Wettbewerbsvorteilen, Rentabilität und Wachstum.

Über Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), ein Russell 2000 Unternehmen, ist ein weltweit tätiger Anbieter von End-to-End-Support, Produkten und Dienstleistungen für Unternehmenssoftware, der führende Drittanbieter von Support für Oracle- und SAP-Software sowie Salesforce- und AWS-Partner. Das Unternehmen operiert auf der ganzen Welt und bietet eine umfassende Palette einheitlicher Lösungen für den Betrieb, die Verwaltung, den Support, die Anpassung, die Konfiguration, die Verbindung, den Schutz, die Überwachung und die Optimierung von Unternehmensanwendungs-, Datenbank- und Technologiesoftware an und versetzt seine Kunden in die Lage, bessere Geschäftsergebnisse zu erzielen, ihre Kosten erheblich zu reduzieren und Ressourcen für Innovationen umzuverteilen. Heute setzen bereits über 5.100 Fortune-500- und Fortune-Global-100-Unternehmen, mittelständische Unternehmen, der öffentliche Sektor und andere Organisationen aus einer Vielzahl von Branchen auf Rimini Street als zuverlässigen Anbieter von Unternehmenssoftwarelösungen. Weitere Informationen erhalten Sie unterhttp://www.riministreet.com und bleiben Sie mit Rimini Street auf Twitter, Facebook und LinkedIn in Verbindung. (IR-RMNI)

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bei bestimmten Aussagen in dieser Mitteilung handelt es sich nicht um historische Tatsachen, sondern um zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der Safe-Harbor-Bestimmungen des US-amerikanischen Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Zukunftsgerichtete Aussagen werden im Allgemeinen begleitet von Wörtern wie "möglicherweise", "sollte", "würde", "planen", "beabsichtigen", "voraussichtlich", "überzeugt sein", "schätzen", "vorhersagen", "potenziell", "scheinen", "anstreben", "weiterhin", "zukünftig", "werden", "erwarten", "Prognose" oder anderen ähnlichen Wörtern, Wendungen oder Ausdrücken. Diese zukunftsgerichteten Aussagen enthalten unter anderem insbesondere Aussagen bezüglich unserer Erwartungen hinsichtlich künftiger Ereignisse, künftiger Chancen, unserer globalen Expansion und anderer Wachstumsinitiativen sowie unserer Investitionen in derartige Initiativen. Diese Aussagen basieren auf verschiedenen Annahmen sowie auf den aktuellen Erwartungen der Geschäftsleitung. Bei diesen Aussagen handelt es sich weder um Vorhersagen tatsächlicher Ergebnisse noch um historische Tatsachen. Diese Aussagen unterliegen einer Reihe von Risiken und Unwägbarkeiten hinsichtlich der Geschäfte von Rimini Street, und die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich davon abweichen. Zu diesen Risiken und Unwägbarkeiten gehören unter anderem nachteilige Entwicklungen in den anhängigen Rechtsstreitigkeiten und die mit der Rechtsverteidigung verbundenen Kosten oder etwaige neue Rechtsstreitigkeiten; Änderungen im Geschäftsumfeld, in dem Rimini Street tätig ist, einschließlich der Auswirkungen von wirtschaftlichen Rezessionstrends und Wechselkursschwankungen, sowie allgemeine finanzielle, wirtschaftliche, regulatorische und politische Bedingungen, die die Branche, in der Rimini Street tätig ist, und die Branchen, in denen unsere Kunden tätig sind, beeinflussen; die Entwicklung im Bereich Unternehmenssoftware-Management und Support für unsere bestehenden und potenziellen Kunden und unsere Fähigkeit, Kunden anzuwerben und zu binden und weiter in unseren Kundenstamm vorzudringen; erheblicher Wettbewerb in der Branche für Software-Support-Services; die Kundenakzeptanz unseres erweiterten Portfolios an Produkten und Dienstleistungen, einschließlich der Produkte und Dienstleistungen, deren Einführung geplant ist; unsere Fähigkeit, Umsatzwachstum oder Rentabilität zu erzielen oder aufrechtzuerhalten und unsere Umsatzkosten zu verwalten; Schätzungen unseres gesamten adressierbaren Marktes und kundenseitige Erwartungen von Einsparungen im Verhältnis zur Beauftragung anderer Anbieter; Schwankungen in der Zeitplanung unserer Verkaufszyklen und Risiken in Verbindung mit Beibehaltungsquoten; der Verlust eines oder mehrerer Mitglieder des Management-Teams von Rimini Street; unsere Fähigkeit, qualifizierte Mitarbeiter und wichtiges Personal anzuwerben und zu binden; Herausforderungen in Verbindung mit der rentablen Handhabung unseres Wachstums; unser Kapitalbedarf und unsere Fähigkeit, weiteres Kapital aufzunehmen oder Schulden zu günstigen Konditionen zu finanzieren, und unsere Fähigkeit, Cashflow aus dem Geschäftsbetrieb zu generieren, um Investitionen in unser Wachstum finanzieren zu können; die Auswirkungen von ESG-Angelegenheiten; Maßnahmen in Reaktion auf die anhaltenden Auswirkungen der COVID-19-Pandemie und deren wirtschaftliche, betriebliche und finanzielle Auswirkungen auf unser Geschäft; Risiken in Verbindung mit globaler Geschäftstätigkeit, unsere Fähigkeit, nicht autorisierten Zugriff auf unsere Informationstechnologiesysteme und andere Cybersicherheitsbedrohungen abzuwehren, vertrauliche Daten unserer Mitarbeiter und Kunden zu schützen und Datenschutzbestimmungen einzuhalten; unsere Fähigkeit, ein wirksames System interner Kontrolle über die Finanzberichterstattung aufrechtzuerhalten; unsere Fähigkeit, unsere Marke und unser geistiges Eigentum aufrechtzuerhalten, zu schützen und zu verbessern; Änderungen von Gesetzen und Bestimmungen, einschließlich Steuergesetzen, oder ungünstige Ergebnisse unserer Steuerpositionen oder unsere Unfähigkeit, angemessene Rücklagen für steuerliche Zwecke zu erstellen; die laufenden Schuldendienstverpflichtungen unter unserer Kreditfazilität und operativen Vereinbarungen zu unserem Geschäft und damit verbundene Zinssatzrisiken, einschließlich Unsicherheit durch den Übergang zu SOFR oder andere Zinssatz-Benchmarks; die Frage, ob wir über ausreichend liquide Mittel verfügen, um unseren Anforderungen zu genügen; Menge und Zeitpunkt etwaiger Aktienrückkäufe unter unserem Rückkaufsprogramm und unsere Fähigkeit, den Wert für unsere Aktionäre mittels eines derartigen Programms zu verbessern; Unsicherheit des langfristigen Werts der Wertpapiere von Rimini Street; katastrophale Ereignisse, die unser Geschäft oder das unserer aktuellen und künftigen Kunden stören. Hinzu kommen die Risiken und Unwägbarkeiten, die unter der Überschrift "Risk Factors" im Quartalsbericht von Rimini Street auf Formblatt 10-Q, der am 3. Mai 2023 eingereicht wurde, erörtert und von Zeit zu Zeit in den künftigen Jahresberichten von Rimini Street auf Formblatt 10-K, den Quartalsberichten auf Formblatt 10-Q, den aktuellen Berichten auf Formblatt 8-K und anderen Einreichungen von Rimini Street bei der Securities and Exchange Commission aktualisiert werden. Weiterhin kommen in den zukunftsgerichteten Aussagen die Erwartungen, Pläne oder Prognosen von Rimini Street hinsichtlich künftiger Ereignisse und Ansichten zum Datum dieser Mitteilung zum Ausdruck. Rimini Street geht davon aus, dass nachfolgende Ereignisse und Entwicklungen zu einer Veränderung der Einschätzungen von Rimini Street führen werden. Während sich Rimini Street das Recht vorbehält, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu einem späteren Zeitpunkt zu aktualisieren, lehnt Rimini Street diesbezügliche Verpflichtungen ausdrücklich ab, sofern sie nicht gesetzlich vorgeschrieben sind. Es wird darauf hingewiesen, dass diese zukunftsgerichteten Aussagen in Bezug auf die Einschätzungen von Rimini Street nach dem Datum dieser Mitteilung nicht als verbindlich angesehen werden dürfen.

2023 Rimini Street, Inc. Alle Rechte vorbehalten. "Rimini Street" ist ein eingetragenes Warenzeichen von Rimini Street, Inc. in den Vereinigten Staaten und weiteren Ländern. Überdies sind Rimini Street, das Rimini Street-Logo und Kombinationen davon sowie andere mit TM gekennzeichnete Marken Warenzeichen von Rimini Street, Inc. Alle sonstigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber, und sofern nicht anders angegeben, erhebt Rimini Street keinen Anspruch auf Zugehörigkeit, Billigung oder Verbindung mit den Inhabern dieser Marken oder anderen hier erwähnten Unternehmen.

