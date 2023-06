Das Instrument 5R6 KYG940441077 VCREDIT HOLDINGS DL-,1 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 20.06.2023 und ex Kapitalmassnahme am 21.06.2023The instrument 5R6 KYG940441077 VCREDIT HOLDINGS DL-,1 EQUITY is traded cum capital adjustment on 20.06.2023 and ex capital adjustment on 21.06.2023Das Instrument XPK AU000000WEC5 WHITE ENERGY LTD. EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 20.06.2023The instrument XPK AU000000WEC5 WHITE ENERGY LTD. EQUITY is traded ex capital adjustment on 20.06.2023Das Instrument VHM ES0182870214 SACYR S.A. INH. EO 1 EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 20.06.2023The instrument VHM ES0182870214 SACYR S.A. INH. EO 1 EQUITY is traded ex capital adjustment on 20.06.2023Das Instrument KEQ0 CA92025V1094 VALORE METALS CORP. EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 20.06.2023 und ex Kapitalmassnahme am 21.06.2023The instrument KEQ0 CA92025V1094 VALORE METALS CORP. EQUITY is traded cum capital adjustment on 20.06.2023 and ex capital adjustment on 21.06.2023Das Instrument PVAE US70788V1026 RANGER OIL CORP. DL-,01 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 20.06.2023 und ex Kapitalmassnahme am 21.06.2023The instrument PVAE US70788V1026 RANGER OIL CORP. DL-,01 EQUITY is traded cum capital adjustment on 20.06.2023 and ex capital adjustment on 21.06.2023Das Instrument 3CW JP3681000000 NIPPON STEEL TRADING CORP EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 20.06.2023 und ex Kapitalmassnahme am 21.06.2023The instrument 3CW JP3681000000 NIPPON STEEL TRADING CORP EQUITY is traded cum capital adjustment on 20.06.2023 and ex capital adjustment on 21.06.2023Das Instrument 8OT US25961D1054 DOUGLAS ELLIMAN DL-,01 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 20.06.2023 und ex Kapitalmassnahme am 21.06.2023The instrument 8OT US25961D1054 DOUGLAS ELLIMAN DL-,01 EQUITY is traded cum capital adjustment on 20.06.2023 and ex capital adjustment on 21.06.2023Das Instrument 0OS CA40281F2017 GUMMY PROJECT INC. EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 20.06.2023 und ex Kapitalmassnahme am 21.06.2023The instrument 0OS CA40281F2017 GUMMY PROJECT INC. EQUITY is traded cum capital adjustment on 20.06.2023 and ex capital adjustment on 21.06.2023Das Instrument 804 SE0009722465 ZAPLOX AB EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 20.06.2023The instrument 804 SE0009722465 ZAPLOX AB EQUITY is traded ex capital adjustment on 20.06.2023Das Instrument KO2 FR0010386334 KORIAN SE INH. EO 5 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 20.06.2023 und ex Kapitalmassnahme am 21.06.2023The instrument KO2 FR0010386334 KORIAN SE INH. EO 5 EQUITY is traded cum capital adjustment on 20.06.2023 and ex capital adjustment on 21.06.2023Das Instrument MP2 NO0010791353 MPC CONTAINER SHIPS NK 1 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 20.06.2023 und ex Kapitalmassnahme am 21.06.2023The instrument MP2 NO0010791353 MPC CONTAINER SHIPS NK 1 EQUITY is traded cum capital adjustment on 20.06.2023 and ex capital adjustment on 21.06.2023Das Instrument 50L GG00BFWMR296 INDUST.REIT LS-,0000012 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 20.06.2023 und ex Kapitalmassnahme am 21.06.2023The instrument 50L GG00BFWMR296 INDUST.REIT LS-,0000012 EQUITY is traded cum capital adjustment on 20.06.2023 and ex capital adjustment on 21.06.2023Das Instrument CAB3 LU1681041387 AIS-AM.BBB EO CIGESGUEEO ETF wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 20.06.2023 und ex Kapitalmassnahme am 21.06.2023The instrument CAB3 LU1681041387 AIS-AM.BBB EO CIGESGUEEO ETF is traded cum capital adjustment on 20.06.2023 and ex capital adjustment on 21.06.2023Das Instrument XUM2 LU0119214772 GS GL HL+WB EQ.PC INVESTMENT_FUND wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 20.06.2023 und ex Kapitalmassnahme am 21.06.2023The instrument XUM2 LU0119214772 GS GL HL+WB EQ.PC INVESTMENT_FUND is traded cum capital adjustment on 20.06.2023 and ex capital adjustment on 21.06.2023