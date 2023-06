Die neue Funktion zeigt den Einfluss der IR-Strategie auf das Interesse der Investoren auf institutioneller Ebene

Q4 Inc. (TSX: QFOR) ("Q4" oder "das Unternehmen"), die führende Plattform für Kapitalmarktzugang, kündigt Erweiterungen für das institutionelle Targeting in Engagement Analytics auf der Q4 Plattform an. Durch die proprietären Daten von Q4 Engagement Analytics und den Zugang zu Tausenden von Emittenten rund um den Globus stehen Investor Relations Officers ("IROs") nun neue Informationen zur Verfügung, die ihnen dabei helfen, den Wert ihres Unternehmens mit den richtigen Investoren in Verbindung zu bringen.

Mithilfe dieser neuen Funktionen können IR-Teams nun ermitteln, wie sich das Interesse bestimmter Institutionen an den Investitionen ihres Unternehmens im Laufe der Zeit entwickelt und wie es im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche oder der Marktkategorie abschneidet. Diese bisher einzigartigen Daten ermöglichen es den IROs, zu beurteilen, wie sich die Bemühungen zur Zielgruppenansprache und das Wachstum ihrer Investorenprofile in einem erhöhten Bekanntheitsgrad bei den Institutionen auswirken. Außerdem helfen sie ihnen, ungenutzte Investorenchancen zu entdecken.

"Indem wir unseren Kunden die Möglichkeit bieten, zu verstehen, wie sich das Interesse bestimmter Institutionen an ihrem Unternehmen im Laufe der Zeit verändert, können sie ihren nächsten Schritt zielsicher planen", so Darrell Heaps, Gründer und CEO von Q4. "Unser detaillierter Einblick in die Institutionen und ihr jeweiliges Engagement wird es unseren Kunden ermöglichen, neue Investoren zu gewinnen und Frühindikatoren dafür zu erkennen, wohin sich der Investitionsschwerpunkt einer Institution verlagern könnte. Mit mehr als 1.300 Nutzern auf der Q4 Platform bietet die Erweiterung des Einblicks in die Zielgruppen unserer Kunden die Chance, mit dem richtigen Investor zum richtigen Zeitpunkt in Kontakt zu treten. Unsere Erkenntnisse werden durch die Stärke und das Renommee unserer branchenführenden proprietären Daten gestützt, die ein Schlüsselelement für den Ausbau unserer in der Entwicklung befindlichen Angebote für künstliche Intelligenz ("KI") sind."

Q4 Inc. (TSX: QFOR) ist die führende Plattform für Zugang zu den Kapitalmärkten und transformiert die Art und Weise, wie Emittenten, Investoren und die Verkaufsseite effizient miteinander in Verbindung treten, kommunizieren und interagieren.

Die Q4-Plattform erleichtert die Interaktion auf den Kapitalmärkten durch IR-Website-Produkte, virtuelle Veranstaltungslösungen, Engagement-Analysen, Investor Relations CRM, Aktionärs- und Marktanalysen, Monitoring und ESG-Tools. Die Q4-Plattform ist die einzige holistische Plattform für den Zugang zu den Kapitalmärkten, die digital Verbindungen herstellt, Auswirkungen analysiert und auf das richtige Engagement ausgerichtet ist, wodurch öffentliche Unternehmen schneller und intelligenter arbeiten können.

Das Unternehmen ist ein verlässlicher Partner für über 2.650 börsennotierte Unternehmen weltweit, darunter einige der renommiertesten Markenunternehmen der Welt. Bei Q4 wird eine preisgekrönte Unternehmenskultur gepflegt, in der die Mitarbeitenden gefördert werden und sich weiterentwickeln können.

Der Hauptsitz von Q4 befindet sich in Toronto, weitere Niederlassungen gibt es in New York und London. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.q4inc.com.

