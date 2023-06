Gute Nachrichten für alle Übergewichtigen. Eli Lilly präsentiert eine experimentelle Diät-Pille, die zu erheblichen Gewichtsverlusten bei den Patienten führt. Snowflake und Nvidia kooperieren im KI-Bereich. Snowflake integriert die Nvidia KI-Technologie in seine Cloud-Lösungen. Schlechte Nachrichten vom Immobilienmarkt. Der Hamborner REIT warnt seine Aktionäre, dass die bisherige Jahresprognose nicht zu halten ist und der Rückgang des Nettovermögenswertes wesentlich höher ausfallen wird.Der Aktienhandel in Asien ist am ...

Den vollständigen Artikel lesen ...