Jena (pta/28.06.2023/10:03) - Jena, 28. Juni 2023 - Die Deutsche Effecten- und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG (DEWB) gibt die erfolgreiche Refinanzierung ihrer 15 Millionen Euro 4,0%-Unternehmensanleihe 2018/2023 (ISIN: DE000A2LQL97 / WKN: A2LQL9) bekannt. Die Refinanzierung erfolgt unter anderem durch Emission einer neuen fünfjährigen Unternehmensanleihe mit einem Kupon von 8,0% p.a. und einem Gesamtvolumen von bis zu 10,0 Millionen Euro (Anleihe 2023/ 2028).

Im Rahmen eines Umtauschangebots konnte die neue Anleihe 2023/2028 von bestehenden Anleiheinhabern, die in einem Gesamtnennbetrag von mindestens 100.000 Euro tauschen, gezeichnet werden. Unter Berücksichtigung der sich anschließenden Privatplatzierung bei ausgewählten Investoren liegen der DEWB bis zum heutigen Tag (28. Juni 2023) Zeichnungen über insgesamt 6,4 Millionen Euro vor.

"Wenngleich angesichts des sehr herausfordernden Kapitalmarktumfelds, insbesondere für kleine Anleiheemissionen, der Gesamtnennbetrag von bis zu zehn Millionen Euro bisher nicht erreicht wurde, haben wir mit den per heute eingeworbenen Mitteln unser primäres Refinanzierungsziel erreicht", kommentiert Bertram Köhler, CEO der DEWB. "Auf der Basis weiterer Investorengespräche sind im Rahmen der noch laufenden Privatplatzierung zusätzliche Zeichnungszusagen möglich. Zudem dient uns der noch nicht platzierte Teil der Anleihe 2023/2028 künftig als Finanzierungsfazilität, um sich bietende Beteiligungschancen auch mit größerem Volumen nutzen zu können."

Die Rückzahlung der aktuell noch ausstehenden Anleihe 2018/2023 im Nennwert von 7,3 Millionen Euro mit Fälligkeit am 1. Juli 2023 erfolgt neben dem Emissionserlös aus der Anleihe 2023/2028 mit bestehender Liquidität und durch Nutzung einer Bankfinanzierungslinie.

Die Anleihe 2023/2028 (ISIN DE000A351NS2/ WKN A351NS) wurde am 15. Juni 2023 in den Handel im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse (Open Market) einbezogen.

Die Transaktion wurde von der mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG als Emissionsbank begleitet. Zudem erfolgt im Rahmen der Privatplatzierung eine Begleitung durch die CapSolutions GmbH.

Über DEWB

Die Deutsche Effecten- und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG (DEWB AG, WKN: 804100 / ISIN: DE0008041005) ist eine börsennotierte Beteiligungsgesellschaft, die ihren Investitionsfokus auf das Asset Management und Geschäftsmodelle legt, die entscheidend zur Digitalisierung dieses Wirtschaftszweiges beitragen. Die DEWB hat in den letzten 25 Jahren über 390 Millionen Euro in 65 Unternehmen investiert und mit 50 Exits, darunter neun Börsengänge, mehr als 500 Millionen Euro realisiert. Mit ihrer über 200-jährigen Unternehmensgeschichte steht die DEWB für Kontinuität im Kapitalmarkt. Aufbauend auf dieser Erfahrung und einem Gespür für zukunftsweisende Entwicklungen unterstützt die DEWB ihre Beteiligungen mit Kapital, Expertise in der Unternehmensentwicklung und ihrem weitgespannten Experten-Netzwerk.

Kontakt:

DEWB AG Marco Scheidler Semmelweisstrasse 4 07743 Jena

Tel.: +49 (0) 3641 31000 30 ir@dewb.de www.dewb.de

