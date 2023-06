Erfolgreiche Anleihen-Refinanzierung - die Deutsche Effecten- und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG (DEWB) zahlt ihre Unternehmensanleihe 2018/23 (ISIN: DE000A2LQL97) im Gesamtvolumen von 15 Mio. Euro am Fälligkeitstermin am 1. Juli 2023 zurück. Die Refinanzierung erfolgt unter anderem durch die Emission der neuen fünfjährigen DEWB-Anleihe 2023/28 (inklusive Umtauschangebot an Alt-Anleger) mit einem Kupon von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...