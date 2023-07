Völlig problemlos verlief der Wochenstart aus Anlegersicht nicht. Hierzulande starteten die Börsen zwar mit einigem Schwung in den Handel am Montag. Ernüchternde Zahlen aus der US-Industrie sorgten im späteren Verlauf aber für einen Dämpfer. Allerdings gab es hier und dort durchaus kräftige Erholungen zu sehen und am heutigen Dienstag wird es feiertagsbedingt keine Vorgaben von der Wall Street geben.Überhaupt nicht stören von der etwas gedämpften Stimmung ließ sich die Aktie von Tesla (US88160R1014), mit der es um gleich 5,76 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...