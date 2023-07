Der DAX dürfte zur Wochenmitte zunächst weiter abbröckeln. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start 0,2 Prozent tiefer auf 16.015 Punkte. Ohne Impulse der feiertagsbedingt geschlossenen Wall Street fehlt es vor der Berichtssaison an frischem Schwung. Asiens Börsen tendieren am Morgen schwächer.Mit Blick auf den Tagesplan hebt die Credit Suisse die aktualisierten Daten der Einkaufsmanagerindizes aus der Eurozone am Vormittag hervor. Die Experten rechnen ...

