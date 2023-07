Am Freitag zeigt sich der DAX nach dem starken Abverkauf am Donnerstag wieder etwas erholt. Im Fokus an einem sonst ruhigen Handelstag steht das IPO der Thyssenkrupp-Tochter Nucera. Am Freitag wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge höher starten. Am Donnerstag hatte er 2,6 Prozent schwächer bei 15.528,54 Punkten geschlossen. Zinssorgen nach der Veröffentlichung der Sitzungsprotokolle der US-Notenbank Fed machte den Börsen ...

