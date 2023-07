Nach den unerwartet niedrigen US-Inflationszahlen ist die Wall Street am Mittwoch stark in den Handel gestartet. Sowohl der Dow Jones als auch der S&P 500 und der Nasdaq 100 konnten an ihre Vortagesgewinne anknüpfen. Vor allem für Aktien aus dem Technologiesektor geht es kurz nach dem Handelsstart nach oben.Der starke Preisauftrieb in den USA schwächte sich im Juni erneut und spürbar ab. Die Verbraucherpreise stiegen gegenüber dem Vorjahresmonat um 3,0 Prozent. Im Vormonat hatte die Rate noch ...

