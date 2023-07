In der aktuellen Situation dürfte der eine oder andere Trader und Anleger an der Börse sich wieder zu fragen beginnen, ob er die ThyssenKrupp Aktie aus dem Depot gibt. Anlass könnten jüngste Entwicklungen sein: Der Aktienkurs des MDAX-notierten Konzerns aus Essen ist im Laufe des Jahres schon öfter an einer breiten charttechnischen Hürde unterhalb ...

Den vollständigen Artikel lesen ...