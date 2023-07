Hallo zu einem frischen "eMobility update". Das sind die News und Highlights der Elektromobilität in dieser Sendung: eTrucks nur halb so laut wie Diesel-Lkw ++ Dacia Spring mit Null-Prozent-Finanzierung ++ Erster Tesla Cybertruck vom Band gelaufen ++ Erster CutPower-Tower steht in Flensburg ++ Und der Renault Twizy sagt Adieu ++ #1 - MAN arbeitet an Lärm-Standards für Lkw MAN Truck and Bus hat sich ...

