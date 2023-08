Toyota begeistert am Morgen die Anleger. Der Abschluss für das 1. Fiskalquartal 2024 liegt deutlich über den Erwartungen der Analysten und lässt den Kurs steigen. Die HSBC übertrifft die Erwartungen und legt ein neues Aktienrückkaufprogramm vor. Die englische Bank mit starken Wurzeln in Asien wird eigene Aktien im Wert von 2 Mrd. US-Dollar zurückkaufen. Hypoport überrascht die Börse mit einer Warnung für das 2. Quartal. Der Einbruch des Geschäfts war hart und führte zu einem Verlust, was die Aktien nachbörslich in den Keller ...

