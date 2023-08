Das Marktumfeld für konjunkturabhängige Firmen wie etwa die Chemieproduzenten BASF oder Evonik bleibt nach wie vor herausfordernd. So hat sich nun in China die Stimmung in den Chefetagen in kleineren und mittleren sowie nicht staatlich dominierten Industrieunternehmen im Juli überraschend stark eingetrübt. Der Einkaufsmanagerindex (PMI) des chinesischen Wirtschaftsmagazins "Caixin" für das herstellende Gewerbe fiel im Juli nach Angaben vom Dienstag um 1,3 Zähler auf 49,2 Punkte. Experten hatten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...