So geht es für den DAX nach dem deutlichen Abverkauf in den vergangenen Tagen weiter. Besonders stark im Fokus stehen dazu die Aktien von Lanxess und Carl Zeiss Meditech. Schwache Woche beim DAX kommt zum Ende Nach seinem sehr schwachen Start in den August hat der Dax am Freitagmorgen zunächst nicht weiter verloren. Der deutsche Leitindex stieg um 0,1 Prozent auf 15 910 Punkte. Am Nachmittag steht mit den US-Arbeitsmarktdaten für Juli ein Hochkaräter ...

