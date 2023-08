Albemarle hat im zweiten Quartal gut verdient - und auch die Prognosen für das Gesamtjahr noch einmal spürbar angehoben. Rio Tinto hat in Chile Kupfer-Explorationsprojekte von PanAmerican Silver gekauft und will diese nun im Rahmen eines Joint Ventures mit Codelco untersuchen. The Metals Company indes hat einen Antrag auf eine Lizenz für den Tiefseebergbau bereits für Juli 2024 angekündigt ...

