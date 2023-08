Die Vertikal integrierte Fertigung für die n-Typ-Technologie umfasst nun Ingots, Wafer, Zellen und Module, berichtet das Unternehmen. Am 1. August 2023 hat Trina Solar die ersten 210-mm n-Typ i-TOPCon-Zellen in seiner Fertigungsstätte in der Provinz Qinghai hergestellt, heißt es in der Pressemitteilung. Die Serienfertigung der n-Typ i-TOPCon-Zellen startet mit einer Kapazität von zunächst 5 GW. Die Produktion der Zellen ist Teil der vertikalen Integration der n-Typ-Technologie von Trina Solar, die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...