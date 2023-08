ABB investiert in eine strategische Partnerschaft mit Pratexo, ein Anbieter einer Plattform für die Beschleunigung von Edge-to-Cloud-Lösungen.Zürich - ABB investiert in eine strategische Partnerschaft mit Pratexo, ein Anbieter einer Plattform für die Beschleunigung von Edge-to-Cloud-Lösungen. Im Rahmen dieser Partnerschaft übernimmt ABB über ihre Risikokapitalgesellschaft ABB Technology Ventures (ATV) eine Minderheitsbeteiligung an Pratexo. Finanzielle Details der Investition wurden nicht bekannt gegeben.

