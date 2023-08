Nvidia dominierte am Donnerstag so ziemlich alles an den Märkten. Der Konzern legte wieder einmal unverschämt gute Zahlen vor und fachte damit den KI-Hype ein weiteres Mal an. Allerdings gab es auch mahnende Stimmen zu hören und darüber hinaus lasteten einmal mehr Zinssorgen auf dem Gesamtmarkt. Gute Stimmung wollte da nicht so recht aufkommen.Bei Nvidia (US67066G1040) selbst gab es zeitweise Kursgewinne von knapp zehn Prozent zu bewundern, die sich im Handelsverlauf aber mehr oder minder in Luft auflösten. Nach einem kleinen Ausflug über die ...

