Am 27. August hatten wir auf diese Trading-Chance in den RuMaS Trading-Tipps aufmerksam gemacht und getitelt: "Ist die Bodenbildungsphase beendet?" Im Text konnten Sie lesen: "Über fünf Monate hat sich die Aktie seitwärts bewegt, am Montag kletterte der Aktienkurs erstmals seit Februar über die 200-Tage-Linie. Wenn das so bleibt, hat die Aktie nun Aufwärtspotenzial bis auf 0,70 USD und das wären ausgehend von unserem Einstiegskurs 25 Prozent Aktiengewinn."Fission ...

Den vollständigen Artikel lesen ...