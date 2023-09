Die mittelfristigen Inflationserwartungen der Verbraucher in der Eurozone sind im Juli leicht gestiegen. In drei Jahren wird eine Teuerungsrate von 2,4% angenommen nach 2,3% im Juni. Auf 12-Monatssicht blieb die Erwartung unverändert bei 3,4%. Im August lag die Inflationsrate noch bei 5,3%. In Bezug auf die Konjunkturerwartung wurden die Verbraucher ...

