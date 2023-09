Tecnotree, ein in Finnland ansässiger globaler Anbieter von Lösungen für die digitale Transformation von Kommunikationsdienstleistern (CSPs) und digitalen Dienstleistern (DSPs), ist stolz darauf, die Unterzeichnung eines neuen Vertrags mit Briclinks Africa Plc "BTEL" Nigeria bekannt zu geben. Tecnotree wird den B2B2X-Marktplatz Tecnotree Switch, DiWa und Moments bereitstellen, der es Briclinks Africa Plc "BTEL" ermöglicht, die aktuellen und zukünftigen Marktanforderungen als Green Field MVNO Operator in Nigeria zu erfüllen.

Die Suite Switch for MVNOs von Tecnotree umfasst eine ganze Reihe von Geschäftsprozessen, die den Kundenlebenszyklus und das Umsatzmanagement unterstützen. Tecnotree Switch ist agil und Cloud-nativ, entspricht der Open Digital Architecture (ODA) und ist vom TM Forum mit Platin für offene APIs aus der Praxis zertifiziert, die nahtlose Integrationen und Interoperabilität ermöglichen. Tecnotree Switch bietet ein verbessertes Kundenerlebnis sowie erweiterte Monetarisierungsmöglichkeiten. Es erfüllt den wachsenden Bedarf an neuen und zukunftsweisenden Diensten sowohl für Privat- als auch für Unternehmenskunden. Mit dem Switch BSS von Tecnotree können Kunden ein Alleinstellungsmerkmal im Markt schaffen und Tools und Open-Source-Technologien bereitstellen, um maximale Vorteile in Bezug auf Skalierung, Leistung, Flexibilität und Capex/Opex-Einsparungen zu erzielen.

Die DiWa Intelligent Fintech Platform von Tecnotree ist eine digitale, intelligente Wallet, die eine breite Palette von Fintech- und Banking-basierten Wallet-Funktionen für Verbraucher und Unternehmen bietet. Die Plattform ermöglicht Betreibern eine Reihe von Angeboten wie P2P-, B2B-, B2B2X-Zahlungen, Agent-/Händlernetzwerk-Management, Überweisungen, B2C- und B2B-Mikrokredite, virtuelle Karten, Gehaltsauszahlungen, Sparen und Einlagen usw.

Tecnotree Moments bietet eine B2B2X-Super-App, einen Marktplatz zur Erweiterung einer Reihe von Diensten über APIs für Unternehmen und Endnutzer in einer Low-Code/No-Code-Plattform, um die B2B2X-Monetarisierung voranzutreiben, die Social Commerce über eine Reihe von vertikalisierten Erfahrungen in den Bereichen Gesundheitswesen, Sport und Spiele bis hin zu Medien und Unterhaltung ermöglicht. Die Plattform bietet verschiedene Lifestyle-Bündelungen, die auf Microservices basieren und Telekommunikationsanbietern dabei helfen, ihr Geschäft über den derzeitigen Telco-Rahmen hinaus auszubauen und von den gegenseitigen Umsatzvorteilen eines zweiseitigen Marktplatzes zu profitieren.

Die Bereitstellung umfasste Produkte wie Kundenmanagement, Produktkatalog, Auftragsmanagement, Servicebereitstellung, Bestandsmanagement, Workflow-Management, Echtzeitabrechnung, elektronische Gutscheinverteilung, Händlervertrieb, Kundenselbstverwaltung, Middleware, Richtlinienkontrolle, VAS-Management sowie die DiWa Intelligent Fintech Platform und Moments B2B2X Platform.

Die Bereitstellung des kompletten digitalen Stacks umfasst die wichtigsten Unterscheidungsmerkmale der Lösung, wie z. B. eine 360-Grad-Ansicht, die eine konsolidierte Kundensicht bietet, Self-Care-Funktionen mit digitalem Onboarding-Erlebnis, wie z. B. Echtzeitabrechnung im intelligenten Netz, Open-Source-Technologien mit konfigurierbaren Prozessen, die die Betriebskosten senken, und eine schnelle Einführung digitaler Dienste, die die Markteinführungszeit verkürzt.

Der CEO von Briclinks Africa Plc "BTEL", Mohammed Buhari, sagte: "Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Tecnotree auf dieser transformativen Reise. Die Tecnotree MVNO-Suite, die DiWa Intelligent Fintech Platform und Moments B2B2X ermöglichen es uns, unsere betriebliche Effizienz zu steigern und den sich ständig weiterentwickelnden Marktanforderungen gerecht zu werden. Es stattet uns mit den notwendigen Werkzeugen aus, um den größtmöglichen Nutzen in Bezug auf Umfang, Leistung und Kosteneffizienz zu erzielen. Wir sind zuversichtlich, dass die Funktionen der Tecnotree MVNO Suite, wie z. B. digitales Kunden-Onboarding, intelligenter 360-Grad-Kundenüberblick, Kundeneinblicke und -empfehlungen in Echtzeit sowie ein einheitlicher Katalog für gebündelte Angebote, Briclinks Africa Plc "BTEL" nicht nur dabei helfen werden, ein hervorragendes Kundenerlebnis zu bieten, sondern auch unsere 5G-Angebote für die Kunden ergänzen werden. Tecnotree DiWa Intelligent Fintech Platform wird es Briclinks Africa Plc "BTEL" ermöglichen, einen großen Schritt nach vorne im Zahlungsverkehr und bei den Finanzdienstleistungen in Nigeria zu machen. In der heutigen modernen Ära zielen die Anbieter von Kommunikations- und Telekommunikationsdiensten auf neue Ansätze zur Umsatzgenerierung im B2C-, B2B- und B2B2X-Segment ab, indem sie gebündelte digitale und Telekommunikationsdienste anbieten, die Teil der täglichen Lebensanforderungen sind. Das Moments-Angebot von Tecnotree passt perfekt, um BTEL verschiedene Einnahmequellen zu erschließen."

Padma Ravichander, CEO von Tecnotree OYJ, sagte: "Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit Briclinks Africa Plc "BTEL" Nigeria und sind stolz darauf, eine entscheidende Rolle bei der Digitalisierung und den fortschrittlichen Dienstleistungen des Unternehmens zu spielen. Diese Partnerschaft ist ein wichtiger Schritt nach vorn in unserem Bestreben, überlegene Lösungen für die digitale Transformation anzubieten, die es ihnen ermöglichen, maximalen Nutzen aus einer inkrementellen Transformation mit neuen Geschäftsmodellen, betrieblicher Effizienz, einem immersiven Benutzererlebnis und einer kundendatenzentrierten Architektur zu ziehen. Diese Zusammenarbeit ist eine Bestätigung für unsere vernetzten Angebote BSS Switch, DiWa und Moments, die sich vom Markt abheben und zukunftsweisende Angebote bieten, die den wachsenden Anforderungen von Telekommunikationsbetreibern gerecht werden. Diese Partnerschaft verbessert nicht nur den Zugang zu Finanzdienstleistungen, sondern verspricht auch die Schaffung von mehr Arbeitsplätzen und die Förderung des Wirtschaftswachstums in der Region im Einklang mit unserer Vision, digital vernetzte Gemeinschaften zu stärken.

Über Tecnotree

Tecnotree ist ein Anbieter eines 5G-fähigen digitalen Business Support Systems (BSS) mit KI/ML-Funktionen und Multi-Cloud-Erweiterbarkeit. Tecnotree zählt weltweit zu den ersten Unternehmen, die nach den Open-API-Standards des TM-Forums Platin-zertifiziert sind. Unser agiler und quelloffener Digital BSS Stack deckt das gesamte Spektrum (Order-to-Cash) der Geschäftsprozesse und der Abonnementverwaltung für die Telekommunikationsbranche und andere digitale Dienstleistungsbranchen ab und eröffnet dadurch über die Konnektivität hinausgehende Möglichkeiten. Um digital vernetzte Communitys in den Bereichen Gaming, Gesundheit, Bildung, OTT und anderen vertikalen Ökosystemen zu unterstützen, bietet Tecnotree seinem Kundenstamm außerdem Fintech- und B2B2X-Multi-Experience-Digital Marketplaces über die Plattform Tecnotree Moments an. Tecnotree ist an der Helsinki Nasdaq notiert (TEM1V).

