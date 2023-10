Die Aktien der Deutschen Telekom ISIN: DE0005557508 haben im Wochenverlauf 3,39 Prozent an Wert verloren. Damit gehörte das Bonner Telekommunikationsunternehmen zu den zehn größten Verlierern im DAX. Zum Handelsende am Freitag notierte die Aktie bei 19,868 Euro, das Wochenhoch hat die Aktie am Montag bei 20,605 Euro gesehen. Glaubt man den Analysten, sind die gegenwärtigen Notierungen Kaufkurse. Auf finanzen.net liegt der durchschnittliche Zielkurs ...

