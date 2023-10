Die Wolftank Group hat die angekündigte Übernahme am italienischen Umweltdienstleister Petroltecnica SpA abgeschlossen. Der Kaufpreis für zusätzliche 40 Prozent und eine Aktie beträgt, wie bereits mitgeteilt, rund 4 Mio. Petroltecnica ist mit einem Jahresumsatz von 28,9 Mio. Euro im Jahr 2022 in den Sektoren Öl und Gas, Chemie und Produktion sowie dem Betrieb mehrerer Recyclinganlagen im italienischen Markt etabliert. Die Konsolidierung der neuen Tochtergesellschaft wird die Bilanz der Wolftank Group weiter stärken und die Basis für künftiges Wachstum ausbauen, so das Unternehmen. Wolftank-Adisa ( Akt. Indikation: 0,00 /0,00, -100,00%) Zumtobel kündigt einen Personalabbau in Dornbirn an: Das Tridonic-Werk in Dornbirn ...

Den vollständigen Artikel lesen ...