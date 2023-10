München (www.anleihencheck.de) - Das in der Schweiz sitzende Unternehmen Holcim gehört zu den größten Baustoffproduzenten der Welt, so das Zertifikate-Team der Bank Vontobel Europe AG im aktuellen "Aktienanleihen Investor".Ein großes Ziel sei es, emissionsärmer zu werden und bis 2050 klimaneutrale und größtenteils recyclebare Baustoffe zu produzieren. Dabei verstehe sich der Konzern mittlerweile eher als Anbieter von innovativen und nachhaltigen Baulösungen, anstatt lediglich von Baustoffen. Der Konzern expandiere ins Geschäft mit Dach- und Dämmsystemen in den USA. Die generelle Auftragslage scheine trotz der konjunkturellen Widrigkeiten aussichtsreich - bis 2026 habe sich der Konzern bereits 70 Infrastruktur-Projekte gesichert. ...

