NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Relx von 3170 auf 3220 Pence angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Daniel Kerven erhöhte seine Gewinnschätzungen je Aktie für 2023 und 2024. Damit reflektiere er einen inzwischen stärkeren Dollar sowie das höhere Wachstum im Bereich Exhibition, schrieb er in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Etwas höhere Zinsen würden durch leicht niedrigere Steuern wettgemacht. Relx ist Kervens "Key Pick" im Mediensektor./ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2023 / 15:56 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.10.2023 / 15:56 / BST





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: GB00B2B0DG97

