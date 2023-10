Einstellung Aufnahme

ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen

CA59407U1084 Mich Resources Ltd. 20.10.2023 CA3929211025 Green Brdg. Metals Corp. 23.10.2023 Tausch 1:1

CA26917E1060 Serra Energy Metals Corp. 20.10.2023 CA81752V1013 Serra Energy Metals Corp. 23.10.2023 Tausch 1:1

NL0015000MZ1 MFE-MediaForEurope N.V. 20.10.2023 NL0015001OI1 MFE-MediaForEurope N.V. 23.10.2023 Tausch 5:1

US28252C1099 Polished.com Inc. 20.10.2023 US28252C2089 Polished.com Inc. 23.10.2023 Tausch 50:1

NL0015000N09 MFE-MediaForEurope N.V. 20.10.2023 NL0015001OJ9 MFE-MediaForEurope N.V. 23.10.2023 Tausch 5:1

CA52737K1066 Leviathan Gold Ltd. 20.10.2023 CA52737K2056 Leviathan Gold Ltd. 23.10.2023 Tausch 5:1

CA02074D1087 Alpha Copper Corp. 20.10.2023 CA02074D2077 Alpha Copper Corp. 23.10.2023 Tausch 4:1

