Während viele Aktien in der vergangenen Handelswoche schwere Verluste hinnehmen mussten, hat sich unser Trading-Tipp mit KI-Fantasie gut gehalten. Der maximale Gewinn liegt bei 6,15 Prozent, an den euphorischen Kurszielen der Analysten hat sich in KW 42 nichts geändert. Hauck & Aufhäuser hat in einer neuen Analyse das Kursziel von 44,00 Euro bestätigt und zuvor hatte sich auch Warburg Research mit GFT beschäftigt und die Kaufempfehlung mit einem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...