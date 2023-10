Die Handelswoche steht vor dem Ausklang, doch erlebt der DAX vielleicht nochmals einen Abverkauf? Außerdem im Fokus: die Aktien von Sanofi und Hypoport. Nach einer bewegten Börsenwoche und einem deutlichen Rücksetzer am Vortag hat der Dax am Freitag einen weiteren Stabilisierungsversuch unternommen. Im frühen Handel am Freitag lag der deutsche Leitindex mit 0,1 Prozent im Plus bei 14 747 Zählern. Ermutigende Signale gab es aus den USA, wo die Quartalsberichte ...

