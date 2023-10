An den US-Börsen dürften sich die Technologiewerte am Freitag etwas von ihren zuletzt herben Kursverlusten erholen. Für Entspannung sollten erfreuliche Unternehmensnachrichten der Tech-Größen Intel und Amazon sorgen. Der Broker IG taxierte den technologielastigen Nasdaq 100 rund 30 Minuten vor dem Börsenstart mit plus 0,87 Prozent auf 14.233 Punkte. Der Leitindex Dow Jones Industrial hingegen dürfte sich zunächst kaum bewegen.Alle aktuellen Entwicklungen sehen Sie im Video.

