Schönefeld (pta/30.10.2023/09:00) - Schönefeld, den 30.10.2023 - Die UniDevice AG (ISIN: DE000A11QLU3) gibt das Ergebnis für die ersten neun Monate 2023 bekannt.

Der Quartalsbericht für das dritte Quartal 2023 wurde auf der Webseite der Gesellschaft veröffentlicht.

Im dritten Quartal 2023 (546,9 TEUR) wurde mehr Gewinn erzielt als in den beiden ersten Quartalen 2023 (456,5 TEUR) zusammen.

Die Rohmarge wurde gegenüber dem ersten Halbjahr 2023 erhöht.

Die weiter bestehenden Realeinkommensverluste für viele Verbraucher und der Rückgang der Wirtschaftsleistung in Deutschland drücken die Konsumentenstimmung und tragen dazu bei, dass Umsatz und Gewinn insgesamt weiterhin unterhalb des Vorjahresniveaus liegen.

Für das vierte Quartal 2023 erwarten wir einen Umsatz und Gewinn über dem Niveau des dritten Quartals. Eine schrittweise Minderung der Teuerungsrate und damit der Realeinkommensverluste der Konsumenten kann einen positiven Beitrag leisten.

Im Monat Oktober 2023 lag der Umsatz mit 47 Mio. EUR sogar 15% über dem Vorjahresmonat Oktober 2022 mit 41 Mio. EUR.

Über die UniDevice AG

Die UniDevice AG (DE000A11QLU3) ist mit der PPA International AG, ein internationaler B2B Broker für Kommunikations- und Unterhaltungselektronik mit Schwerpunkt auf hochpreisige Smartphones führender Hersteller wie Apple und Samsung, in der Kommunikationstechnik tätig.

In diesem Markt hat sich das Unternehmen mit Sitz in Berlin als erster in Deutschland auf die Optimierung der Lieferkette der Kunden spezialisiert.

Zu den Kunden gehören Mobilfunkdienstleister sowie Groß- und Einzelhändler. Risiken sind wegen des schnellen Lagerumschlags und Sofortzahlung der Kunden wesentlich niedriger als bei einem Großhändler.

Das Unternehmen ist seit März 2018 börsennotiert und seit Dezember 2019 mit einer Anleihe (DE000A254PV7) am Kapitalmarkt vertreten.

