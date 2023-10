The following instruments on XETRA do have their first trading 31.10.2023Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 31.10.2023Aktien1 US75607T1051 reAlpha Tech Corp.2 LU2699152265 SMG Technology Acceleration SE3 US87250W3016 BAIYU Holdings Inc.4 US36227K2050 GSE Systems Inc.5 LU2598331598 Tenaris S.A.Anleihen/ETF1 XS2700245561 Raiffeisen Bank S.A.2 US91282CJE21 United States of America3 XS2712746960 Coöperatieve Rabobank U.A.4 DE000A3514Q0 Jung, DMS & Cie. Pool GmbH5 AT000B116918 S-Wohnbaubank AG6 CH1300277824 Hilti AG7 LU2345046655 Amundi MSCI Emerging Ex China ESG Leaders Select UCITS ETF