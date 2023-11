Vom 3. bis 5. Oktober nahm BASF - Nunhems® unter dem Motto "What's Next?" (Was kommt als nächstes) an der Fruit Attraction teil und positionierte sich als vertrauenswürdiger Partner in der gesamten Kette, um die Zufriedenheit der Verbraucher zu erreichen. Foto © BASF - Nunhems® Das Unternehmen präsentierte in Madrid Konzepte wie sein "Premium...

Den vollständigen Artikel lesen ...