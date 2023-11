Heute im gabb: Um 10:39 liegt der ATX TR mit -0.04 Prozent im Minus bei 7238 Punkten (Ultimo 2022: 6597, 9.72% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Warimpex mit +9.02% auf 0.725 Euro, dahinter Zumtobel mit +1.43% auf 6.045 Euro und Agrana mit +1.40% auf 14.5 Euro. Zum Vergleich der DAX: 15904 ( -0.18%, Ultimo 2022: 13923, 14.22% ytd). - PIR-News: News zu Andritz, Research zu DO & CO und S Immo- Nachlese: Christoph Boschan, ZFA, Walter Riess mit viel Liquid Spirit- Kurze zu ams Osram- Unser Robot sagt: Agrana, CA Immo, AT&S und weitere Aktien auffällig; Attila Dogudan führt den 5. Tag in der GGC- Börsegeschichte 20.11.: Extremes zu Warimpex- Österreich-Depots: Weiter nach oben, CA Immo Dividende im wikifolio bereits gutgebucht- wikifolio Stockpicking ...

