Die Wall Street startet nach dem Thenaksgiving-Feiertag zunächst verhalten in den letzten Handelstag. Der Dow Jones notiert 30 Minuten vor dem Start rund 0,1 Prozent im Plus. Weil der Handel in New York bereits um 19 Uhr MEZ endet und viele US-Investoren die Feiertage für ein verlängertes Wochenende nutzen, ist mit geringen Umsätzen und wenig Bewegung zu rechnen. Alle aktuellen Entwicklungen sehen Sie im Video.

